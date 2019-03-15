В Тюмени опять выставили на торги гостиницу «Колос», на этот раз цена выросла

Торги за объект пройдут 15 апреля, заявки на участие принимаются до 7 апреля, пояснили в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени.
В настоящее время гостиница может одновременно разместить 460 гостей в однокомнатных и двухкомнатных номерах.
Начальная цена лота составляет более 281 млн рублей. Ранее гостиницу, которая была построена в 1966 году, выставляли на аукцион уже несколько раз. В последний из них лот оценили в 165 млн рублей. Покупателя тогда найти так и не удалось.
Администрация Тюмени пытается продать данный актив с лета 2017 года, за это время гостиницу не раз выставляли на аукцион. Несмотря на то, что помимо объекта победитель по итогам торгов получит еще более 3,5 тыс. квадратных метров земельного участка под объектом, желающих приобрести недвижимость пока нет.