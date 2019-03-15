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В Тюмени арестовали мошенников, продающих поддельные старинные монеты

15 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В областной столице задержали сразу двоих мошенников из других регионов, которые промышляли в Тюмени продажей поддельными старинными монетами.
Сюжет
Тюмень

Один из злоумышленников прибыл в Тюмень из Челябинской области. Он в конце января продал нумизмату из областной столицы не представлявшие ценности монеты за 76 тыс. рублей. Мошенник арестован на два месяца.

Второй мошенник приехал в областную столицу из Астраханской области. В конце прошлого года он возле одного из домов, расположенных по улице Мельникайте, продал тюменцу фальшивые старинные монеты за 43 тыс. рублей.

По словам злоумышленника, он нашел их в ходе археологических раскопок и решил продать монеты понимающим людям. Однако на поверку они оказались фальшивым новоделом и не представляли никакой ценности.

Личность злоумышленника была установлена, вскоре его задержали. Он также арестован на два месяца.

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