В Тюмени арестовали мошенников, продающих поддельные старинные монеты

Один из злоумышленников прибыл в Тюмень из Челябинской области. Он в конце января продал нумизмату из областной столицы не представлявшие ценности монеты за 76 тыс. рублей. Мошенник арестован на два месяца.
Второй мошенник приехал в областную столицу из Астраханской области. В конце прошлого года он возле одного из домов, расположенных по улице Мельникайте, продал тюменцу фальшивые старинные монеты за 43 тыс. рублей.
По словам злоумышленника, он нашел их в ходе археологических раскопок и решил продать монеты понимающим людям. Однако на поверку они оказались фальшивым новоделом и не представляли никакой ценности.
Личность злоумышленника была установлена, вскоре его задержали. Он также арестован на два месяца.