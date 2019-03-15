Ученые объяснили, почему россияне считаются одной из самых стареющий наций мира

Из доклада ученых, группу которых возглавила Анджела Чангиз из Института измерения показателей и оценки здоровья университета штата Вашингтон, следует, что россияне уже в 59 лет накапливают болезней столько, сколько во всем мире в 65 лет.
Жители Папуа Новой Гвинеи «состариваются» в 45 лет. Лучше всего обстоят дела в Японии, Швейцарии, Франции и Сингапуре, где население в 76 лет так же старо, как в среднем жители Земли в 65 лет.
В основу исследования легли возрастные заболевания, а также то, в каком возрасте население тех или иных стран начинает ощущать на себе старение.
Ученые также поясняют, что несмотря на то, что возраст во всем мире измеряется одинаково, люди одного возраста в разных странах не всегда чувствуют себя схоже.