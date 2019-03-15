Тюменцы снимут видеооткрытку для крымчан

В Тюмени, в рамках воссоединения Крыма с Россией, с 16 по 19 марта пройдет фестиваль «Крымская весна». Жители областной столице смогут попробовать блюда крымской кухни, а также снимут массовую видеооткрытку.

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