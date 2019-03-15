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Тюменцы снимут видеооткрытку для крымчан

15 марта 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В Тюмени, в рамках воссоединения Крыма с Россией, с 16 по 19 марта пройдет фестиваль «Крымская весна». Жители областной столице смогут попробовать блюда крымской кухни, а также снимут массовую видеооткрытку.
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Тюмень

Принять участие в съемках может любой желающий. Мероприятие пройдет 16 марта в 12 часов на Цветном бульваре у фонтана. Волонтеры и горожане соберутся вместе, чтобы записать массовое видеообращение жителям Крыма.

Видеооткрытка будет опубликована в соцсетях с хэштегами акции #ВолонтерыТюмениВолонтерамКрыма и #ЖителиТюмениЖителямКрыма.

Также тюменцев ждет концертная программа, которая пройдет на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре, различные мастер-классы, веселые старты, фотозоны, блюда крымской кухни.

Помимо этого жители Тюмени, решившие посетить фестиваль, узнают о туристических возможностях Крыма и Севастополя.

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