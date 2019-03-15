Тюменцы снимут видеооткрытку для крымчан

Принять участие в съемках может любой желающий. Мероприятие пройдет 16 марта в 12 часов на Цветном бульваре у фонтана. Волонтеры и горожане соберутся вместе, чтобы записать массовое видеообращение жителям Крыма.
Видеооткрытка будет опубликована в соцсетях с хэштегами акции #ВолонтерыТюмениВолонтерамКрыма и #ЖителиТюмениЖителямКрыма.
Также тюменцев ждет концертная программа, которая пройдет на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре, различные мастер-классы, веселые старты, фотозоны, блюда крымской кухни.
Помимо этого жители Тюмени, решившие посетить фестиваль, узнают о туристических возможностях Крыма и Севастополя.