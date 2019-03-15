Тюменский производитель дорожных знаков раскритиковал московский эксперимент

По его мнению, установка знаков дорожного движения уменьшенных размеров может иметь коррупционную составляющую.
«Разумеется, суд встал на сторону ГИБДД, - отметил Рагозин. - На маленьких улочках уменьшенные в размерах знаки может и будут работать, но на широком проспекте они точно не будут соответствовать требованиям ГОСТов по видимости».
Особенно опасной, по мнению производителя, идея установки уменьшенных знаков дорожного движения становится в моменты ухудшения погоды.
Алексей Рагозин добавил, что его предприятие периодически занимается производством дорожных знаков нестандартных размеров для внутренней навигации на месторождениях, нефтехимических производствах, где не требуется строгое соблюдение требований ГОСТ.
Что касается стоимости производства уменьшенных дорожных знаков, по мнению Алексея Рагозина, цена квадратного сантиметра будет даже больше.
«Для этого нужна переоснастка производства. Если знак 700 на 700 мм стоит 2000 рублей, то маленький, 500 на 500 мм, будет стоить 1500 рублей. Вроде бы экономия, но цена квадратного сантиметра выше», - объяснил он.
Судебный спор между ГИБДД и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы возник из-за установки дорожных знаков нестандартных размеров на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве.
Как пишет «РБК», суд вынес решение в пользу ГИБДД, оштрафовав ЦОДД на 200 тыс. руб. Речь идет о знаках «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм. ГИБДД настояла, что размер знаков должен быть стандартным для данных дорожных условий (900 на 900 мм для знака «Уступи дорогу» и 700 на 700 мм для знака «Пешеходный переход»).
ЦОДД в свою очередь вместе с экспертным центром Probok.net выступал за уменьшение размеров дорожных знаков ради улучшения облика города. Идею поддержал и первый вице-премьер Игорь Шувалов, который поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, уменьшив знаки в отдельных районах.
Как пишет издание, на суде представители ЦОДД и Probok.net заверили, что опытное применение уменьшенных знаков в городах не привело к увеличению аварий, а «качество городской среды» улучшилось. Однако суд все-равно встал на сторону ГИБДД.