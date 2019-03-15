Тюменский производитель дорожных знаков раскритиковал московский эксперимент

Как пишет «РБК», суд вынес решение в пользу ГИБДД, оштрафовав ЦОДД на 200 тыс. руб. Речь идет о знаках «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм. ГИБДД настояла, что размер знаков должен быть стандартным для данных дорожных условий (900 на 900 мм для знака «Уступи дорогу» и 700 на 700 мм для знака «Пешеходный переход»).