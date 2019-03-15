СНТ и ОНТ должны получить лицензии на добычу подземных вод. В 2019 году бесплатно

Отмечается, что лицензия на эти цели до конца года будет выдаваться безвозмездно. Срок действия документа – 25 лет. Полный перечень документов на лицензию представлен в приложении № 2 к постановлению «Об утверждении порядков предоставления в пользование участков недр местного значения в Тюменской области».