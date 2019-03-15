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СНТ и ОНТ должны получить лицензии на добычу подземных вод. В 2019 году бесплатно

15 марта 2019, 12:17
Фото: pixabay.com
Тюменские власти рассылают уведомления гражданам, имеющим участки в СНТ и ОНТ о необходимости получения лицензии для добычи воды. В 2019 году данные мероприятия проводятся без конкурса.

Отмечается, что лицензия на эти цели до конца года будет выдаваться безвозмездно. Срок действия документа – 25 лет. Полный перечень документов на лицензию представлен в приложении № 2 к постановлению «Об утверждении порядков предоставления в пользование участков недр местного значения в Тюменской области».

Для физлиц в пределах границы участка документы получать не нужно. Лицензия предоставляется юридическим лицам. Некоммерческие товарищества не должны предоставлять данные, подтверждающие, что они обладают или будут обладать квалифицированными специалистами.

Между тем в 2020 году госпошлина на оформление документа составит 7,5 тыс. рублей.

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#Новости#Лицензии#Огород#Садоводческое общество#Александр Мязин#Политика
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