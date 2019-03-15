Россия потеряла 17 млрд рублей при перевозке С-400 в Китай

Сообщается, что ответственным за транспортировку военной техники был «Рособоронэкспорт». 27 декабря 2017 года данный груз был застрахован по договору № Р/121560 на $346 млн. При этом на корабле было размещено две дополнительных партии С-400, однако страховка на них не распространялась.