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Россия потеряла 17 млрд рублей при перевозке С-400 в Китай

15 марта 2019, 11:55
Фото: pixabay.com
Россия потеряла 17 млрд рублей при перевозке С-400 в Китай. Ракеты были повреждены из-за шторма под Ла-Маншем. Техника застрахована лишь частично.

Сообщается, что ответственным за транспортировку военной техники был «Рособоронэкспорт». 27 декабря 2017 года данный груз был застрахован по договору № Р/121560 на $346 млн. При этом на корабле было размещено две дополнительных партии С-400, однако страховка на них не распространялась.

Фрахт был получен компанией «Балтик транс-порт» и 30 декабря судно вышло в плаванье из Усть-Луги. 3 января 2018 году судно организации попало в шторм. Груз сместился и получил повреждения. Однако страховая компания выплатила «Рособоронэкспорту» 0,15% страховой суммы – 31 млн рублей. Отмечается, что шторм повредил не застрахованные 2 партии груза.

Издержки переложили на руководство «Балтик транс-порт». «Рособоронэкспорт» подал в суд на «БТП» и требовал убытки на 10 млрд. При этом оказалось, что фирма принадлежит российско-украинскому бизнесмену Борису Семеновичу Коган. Он умер в 2017-м. Одновременно компания аффилирована с «Ростехом» через топ-менеджмент. Страховая компания НГС уже давно страхует различные грузы организаций «Ростеха».

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#Новости#Убытки#Военная техника#Александр Мязин#Экономика
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