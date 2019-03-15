Кто мог бы стать шерифом в Тюменской области?

Законодатели предлагали вариант, при котором граждане самостоятельно бы избирали участковых и начальников городских и районных отделов полиции, как шерифов в США.
Идея предусматривала вывод муниципальной полиции из структуры МВД и из подчинения региональной власти. После этого «шерифы» получат возможность заниматься исключительно охраной порядка, профилактикой правонарушений и защитой граждан.
Причем граждане смогли бы самостоятельно на сходе избирать участковых, а выборы начальников городских и районных отделов милиции проводились бы по аналогии с избранием мэров и глав районов.
Говоря о введении института шерифа в современной России, часть экспертов считает, что можно провести «пилотный» вариант на базе отдельного региона при активном участии общественности.
«Наш город» выбрал для читателей несколько кандидатур, имеющих общественный вес и моральный авторитет:
Александра Моора – за порядочность, открытость и профессионализм.
Александра Петрушина – за опыт правоохранительной деятельности и объективные исторические книги о Великой Отечественной войне и Белом движении.
Евгения Заболотного - за опыт, принципиальность и демократичность.
Епископа Евтихия - за честность и бескомпромиссность гражданской позиции.
Игоря Ракшу - за борьбу по сохранению нравственных устоев российского общества.
Галину Шарухо за защиту прав простых потребителей и борьбу с фальсификатом.
Тамару Казанцеву как борца за права простых граждан.
Тима Рота как гениального актера, исполнителя ролей честных полицейских, которому подвластны сложные и разноплановые образы и характеры. Человека, имеющего моральный авторитет и уважение во всем мире.
А кого вы бы хотели видеть в качестве шерифа?