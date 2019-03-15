Кто мог бы стать шерифом в Тюменской области?

Законодатели предлагали вариант, при котором граждане самостоятельно бы избирали участковых и начальников городских и районных отделов полиции, как шерифов в США.

Идея предусматривала вывод муниципальной полиции из структуры МВД и из подчинения региональной власти. После этого «шерифы» получат возможность заниматься исключительно охраной порядка, профилактикой правонарушений и защитой граждан.

Причем граждане смогли бы самостоятельно на сходе избирать участковых, а выборы начальников городских и районных отделов милиции проводились бы по аналогии с избранием мэров и глав районов.

Говоря о введении института шерифа в современной России, часть экспертов считает, что можно провести «пилотный» вариант на базе отдельного региона при активном участии общественности.

«Наш город» выбрал для читателей несколько кандидатур, имеющих общественный вес и моральный авторитет:

Александра Моора – за порядочность, открытость и профессионализм.

Александра Петрушина – за опыт правоохранительной деятельности и объективные исторические книги о Великой Отечественной войне и Белом движении.

Евгения Заболотного - за опыт, принципиальность и демократичность.

Епископа Евтихия - за честность и бескомпромиссность гражданской позиции.

Игоря Ракшу - за борьбу по сохранению нравственных устоев российского общества.

Галину Шарухо за защиту прав простых потребителей и борьбу с фальсификатом.

Тамару Казанцеву как борца за права простых граждан.

Тима Рота как гениального актера, исполнителя ролей честных полицейских, которому подвластны сложные и разноплановые образы и характеры. Человека, имеющего моральный авторитет и уважение во всем мире.

А кого вы бы хотели видеть в качестве шерифа?

Если в России введут институт шерифа, то какую из предложенных «Нашим городом» кандидатур, вы поддержите?