Крупнейшая российская авиавыставка МАКС-2019 не будет проводится в этом году

Сообщается, что данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вместо МАКС в июле 2019 года «МВМС» в Санкт-Петербурге.
Между тем организаторы авиасалона заявили, что ничего не знают об отмене выставки в Москве. С 1993 года авиационно-космический салон проходит раз в 2 года в Жуковском. Он является одним из крупнейших в мире авиакосмических форумов. Десятки корпораций представляют на МАКСе новейшие разработки и технические решения. Здесь заключаются международные соглашения и организуются совместные предприятия с иностранными инвестициями.
В 2017 году авиасалон посетило 330 тыс. человек. В рамках деловых кругов прошло 1,5 тыс. встреч имеющих перспективное значение для авиации.