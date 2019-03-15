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Крупнейшая российская авиавыставка МАКС-2019 не будет проводится в этом году

15 марта 2019, 12:50
Фото: pixabay.com
В 2019 году крупнейшая российская авиавыставка МАКС проводится не будет. Данное распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Сообщается, что данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вместо МАКС в июле 2019 года «МВМС» в Санкт-Петербурге.

Между тем организаторы авиасалона заявили, что ничего не знают об отмене выставки в Москве. С 1993 года авиационно-космический салон проходит раз в 2 года в Жуковском. Он является одним из крупнейших в мире авиакосмических форумов. Десятки корпораций представляют на МАКСе новейшие разработки и технические решения. Здесь заключаются международные соглашения и организуются совместные предприятия с иностранными инвестициями.

В 2017 году авиасалон посетило 330 тыс. человек. В рамках деловых кругов прошло 1,5 тыс. встреч имеющих перспективное значение для авиации.

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