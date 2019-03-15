Крупнейшая российская авиавыставка МАКС-2019 не будет проводится в этом году

Между тем организаторы авиасалона заявили, что ничего не знают об отмене выставки в Москве. С 1993 года авиационно-космический салон проходит раз в 2 года в Жуковском. Он является одним из крупнейших в мире авиакосмических форумов. Десятки корпораций представляют на МАКСе новейшие разработки и технические решения. Здесь заключаются международные соглашения и организуются совместные предприятия с иностранными инвестициями.