Жителям Тюмени показали джихад-мобиль и другую захваченную в Сирии технику

В ее рамках состав проедет по России порядка 30 тыс. километров, сделает остановки в 60 городах. Областная столица стала 21 городом на пути эшелона, в котором размещена выставка.
В Тюмени выставку посетили участники движений Юнармия, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова, воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны.
Среди трофеев были представлены: джихад-мобиль, танк Т-55МВ с блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, боевая машину пехоты ACV-15, беспилотные летательные аппараты, ракетно-артиллерийское и другое вооружение.
Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля, она завершится 27 апреля в Московской области.