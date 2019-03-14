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Жителям Тюмени показали джихад-мобиль и другую захваченную в Сирии технику

14 марта 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В среду, 13 марта, в Тюмень прибыл поезд с захваченной в Сирии военной техникой. Акция получила название «Сирийский перелом».
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Тюмень

В ее рамках состав проедет по России порядка 30 тыс. километров, сделает остановки в 60 городах. Областная столица стала 21 городом на пути эшелона, в котором размещена выставка.

В Тюмени выставку посетили участники движений Юнармия, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова, воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны.

Среди трофеев были представлены: джихад-мобиль, танк Т-55МВ с блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, боевая машину пехоты ACV-15, беспилотные летательные аппараты, ракетно-артиллерийское и другое вооружение.

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля, она завершится 27 апреля в Московской области.

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