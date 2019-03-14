ВТБ стал спонсором выставки работ Ильи Репина в Третьяковке

Организаторы выставки продемонстрировали высочайший уровень межмузейного сотрудничества. Во многом этому поспособствовал генеральный спонсор и многолетний партнер Третьяковки — ВТБ. Новая экспозиция превзошла все прошлые выставки полотен Репина. Третьяковская галерея смогла собрать в своих стенах наибольшее количество картин великого русского художника, информирует издание «Новые известия».
Так директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что новая выставка стала хорошим примером успешного межмузейного сотрудничества. Здесь имеется ввиду взаимодействие Третьяковки с Русским музеем. Организаторы выставки попросили Русский музей предоставить им необходимые полотна Репина, и тот выполнил просьбу. Третьяковская галерея получила все, что запрашивала. Ярким примером этому стала доставка гигантской картины «Заседание Госсовета».
Музейные работники продемонстрировали высокий уровень своего профессионализма. У музейщиков получилось демонтировать большое полотно без повреждений. Они аккуратно накатали холст на вал и доставили его в Третьяковскую галерею. Там «Заседание Госсовета» раскатали с вала на подрамник. Для большого полотна изготовили новую раму. Ее проектировал архитектор выставки Евгений Асса, сообщила директор Третьяковки.
Галерея в Москве призвана отразить полувековой период творчества Ильи Репина. Гости экспозиции посмотрят на более чем 300 картин из 35 собраний. А это свыше 170 живописных и 130 графических рисунков.
Помимо таких полотен, как «Бурлаки на Волге» и «Не ждали», зрители смогут ознакомиться с почти неизвестными картинами художника. Ряд холстов были предоставлены частными коллекционерами.
Картины Репина будут выставляться в хронологическом порядке. Посетители получат возможность проследить за творческим путем великого живописца.
Илья Репин неоднократно говорил, что его работы необходимо долго и внимательно рассматривать. Если всматриваться не торопясь, то получится глубоко погрузиться в пространство картины. Сложный замысел изображения раскрывается лишь после изучения всех деталей. Эксперты отмечают, что в картинах Репина замысел есть всегда, рассказала куратор выставки Татьяна Юденкова.
Уже сейчас билеты на выставку работ Ильи Репина успели приобрести свыше 50 000 человек. Билеты продаются на сайте Третьяковской галереи. Ретроспектива откроет целую серию экспозиций, посвященных 175-летию со дня рождения художника.
За два года выставки работ Илья Репина пройдут в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и в художественном музее «Атенеум» в Хельсинки. Проект должен напоминать людям о мировом значении творчества Репина. Художник внес большой вклад, как в развитие русской культуры, так искусства Европы в целом.
В Москве экспозиция работ Ильи Репина будет открыта до 18 августа текущего года.