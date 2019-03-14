ВТБ стал спонсором выставки работ Ильи Репина в Третьяковке

Илья Репин неоднократно говорил, что его работы необходимо долго и внимательно рассматривать. Если всматриваться не торопясь, то получится глубоко погрузиться в пространство картины. Сложный замысел изображения раскрывается лишь после изучения всех деталей. Эксперты отмечают, что в картинах Репина замысел есть всегда, рассказала куратор выставки Татьяна Юденкова.