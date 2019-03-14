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Венгерская страховая компания требует €134 тыс. от тюменского ПК «Молоко»

14 марта 2019, 06:23
Фото: Кадр из видео ПК "Молоко"
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск против тюменского производителя молочной продукции ООО «ПК «Молоко» из Нижнетавдинского района.
Сюжет
Тюмень

Иск подала «Венгерская страховая компания по Экспортным кредитам». Из материалов дела следует, что ноябре 2015 года между страховщиком и тюменским предприятием был заключен контракт.

Теперь «Венгерская страховая компания по Экспортным кредитам» требует от «ПК «Молоко» €134 тыс. евро долга (по курсу на сегодняшний день – чуть менее 10 млн рублей).

Заседание суда назначено на 7 мая 2019 года.

«Нашему городу» не удалось связаться с представителями венгерской компании. Гендиректор «ПК «Молоко» Ринат Насыров отказался давать комментарий по телефону.

Отметим, что в феврале 2019 года плановая проверка Россельхознадзора на сельхозпредприятии «ПК «Молоко» выявила ряд нарушений. За некоторые из них виновным выписали штрафы до 100 тыс. рублей.

В начале года нижнетавдинское предприятие задолжало своим кредиторам 21,7 млн рублей.

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