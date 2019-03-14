Венгерская страховая компания требует €134 тыс. от тюменского ПК «Молоко»

Иск подала «Венгерская страховая компания по Экспортным кредитам». Из материалов дела следует, что ноябре 2015 года между страховщиком и тюменским предприятием был заключен контракт.
Теперь «Венгерская страховая компания по Экспортным кредитам» требует от «ПК «Молоко» €134 тыс. евро долга (по курсу на сегодняшний день – чуть менее 10 млн рублей).
Заседание суда назначено на 7 мая 2019 года.
«Нашему городу» не удалось связаться с представителями венгерской компании. Гендиректор «ПК «Молоко» Ринат Насыров отказался давать комментарий по телефону.
Отметим, что в феврале 2019 года плановая проверка Россельхознадзора на сельхозпредприятии «ПК «Молоко» выявила ряд нарушений. За некоторые из них виновным выписали штрафы до 100 тыс. рублей.