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В Тюмени раскрыт картельный сговор перевозчиков на 47 млн рублей

14 марта 2019, 10:32
Фото: pixabay.com
УФАС Тюменской области уличило тюменские транспортные организации в картельном сговоре. Отмечается, что при заключении контрактов с администрацией Тюмени, цены падали до нуля, но потом цена услуг росла.
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Тюмень

Установлено, что при начальной цене договора около 4 млн рублей участники аукционов предлагали до 47 млн. По данным замглавы УФАС Дмитрия Полухина, в сговоре принимали участие «ТюменьАвтоЛайн», «ТюменьАвтоТранс» и ИП Шулепов.

В момент определения победителя аукциона двое участников, которые заняли 1 и 2 место отказывались заключать контракты. Аукцион признавался несостоявшимся. Однако заказчик не мог себе позволить потратить 1-2 месяца на новую закупку и был вынужден продлить договор с прежним поставщиком. Схема была раскрыта в 2018 году.

Отмечается, что участники сговора написали явку с повинной. Им смягчили наказание и освободили от административной ответственности.

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#Новости#ФАС#Автобусы#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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