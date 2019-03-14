В Тюмени раскрыт картельный сговор перевозчиков на 47 млн рублей

Установлено, что при начальной цене договора около 4 млн рублей участники аукционов предлагали до 47 млн. По данным замглавы УФАС Дмитрия Полухина, в сговоре принимали участие «ТюменьАвтоЛайн», «ТюменьАвтоТранс» и ИП Шулепов.
В момент определения победителя аукциона двое участников, которые заняли 1 и 2 место отказывались заключать контракты. Аукцион признавался несостоявшимся. Однако заказчик не мог себе позволить потратить 1-2 месяца на новую закупку и был вынужден продлить договор с прежним поставщиком. Схема была раскрыта в 2018 году.
Отмечается, что участники сговора написали явку с повинной. Им смягчили наказание и освободили от административной ответственности.