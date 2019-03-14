В Тюмени раскрыт картельный сговор перевозчиков на 47 млн рублей

В момент определения победителя аукциона двое участников, которые заняли 1 и 2 место отказывались заключать контракты. Аукцион признавался несостоявшимся. Однако заказчик не мог себе позволить потратить 1-2 месяца на новую закупку и был вынужден продлить договор с прежним поставщиком. Схема была раскрыта в 2018 году.