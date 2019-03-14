Тюмень потратит 16 млн рублей на деревья

Согласно документам, власти планируют посадить в областном центре 1,5 тыс. деревьев. Среди них – 38 елей трех видов, стоимостью каждая 12,5 тыс. рублей, две лиственницы (по 4 тыс. руб.), десять пихт (по 4,8 тыс. руб.).
Лиственничных ощутимо больше. По популярности лидируют липы – 592 шт (5,6 тыс. руб.) и тополя - 325 шт. При этом из них 97 уже взрослых пирамидальных деревьев, которые обойдутся городу в 5,3 тыс. рублей каждое, 80 чуть поменьше (от 2 до 3 метров), стоимостью 3,6 руб. и 148 бальзамических по 3,5 тыс. руб.
В Тюмени также появится 298 яблонь четырех видов на общую сумму 1,5 млн рублей. Еще 144 рябины закупят на 637 тыс. рублей, 24 березы на 49,4 тыс. руб., 42 клена (228 тыс. руб.), 32 ивы (147,7 тыс. руб.), 12 дубов (123,7 тыс. руб.).
Самыми дорогими в закупке оказались яблоня «Роялти» стоимостью в 11,3 тыс. рублей и черешчатый дуб – 10,3 тыс. рублей. Однако где они будут высажены – пока не ясно. В документации указано, что адресная привязка будет указана в течении 5 дней после заключения контракта.
В закупке весьма строгие требования – так, абсолютно все саженцы должны будут прижиться. При этом на сам процесс высадки, ухода и поливки из закупки уйдет 5,2 млн. рублей.
Подрядчик, который выполнит все работы по единичным посадкам деревьев в Тюмени, будет определен 17 апреля. Средства на это выделены из городского бюджета.