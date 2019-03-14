Тюмень потратит 16 млн рублей на деревья

Лиственничных ощутимо больше. По популярности лидируют липы – 592 шт (5,6 тыс. руб.) и тополя - 325 шт. При этом из них 97 уже взрослых пирамидальных деревьев, которые обойдутся городу в 5,3 тыс. рублей каждое, 80 чуть поменьше (от 2 до 3 метров), стоимостью 3,6 руб. и 148 бальзамических по 3,5 тыс. руб.