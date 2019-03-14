ТОП-5 картелей Тюмени в 2018 году по версии УФАС

Кроме этого, среди подрядчиков по содержанию дорог в Тобольске и Ишима антимонопольщики выявили два картеля, которые они назвали – «Картель родственников». В обоих случаях в закупках участвовали компании, руководители которых были в родственных связях. Например, в Тобольске три фирмы участвовали в торгах, тогда как директорами были отец и два его сына.