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ТОП-5 картелей Тюмени в 2018 году по версии УФАС

14 марта 2019, 09:51
Фото: «Наш город»
На встрече общественности с руководством тюменского управления Федеральной антимонопольной службы озвучили ТОП-5 крупнейших дел в Тюменской области, закрытых в 2018 году.

Так, например, в поле зрения УФАС попали подрядчики «Транснефти», картель которых действовал в 2012-2017 годах. По всем эпизодам нарушений были выписаны штрафы общей суммой 860 млн. рублей.

Примечательно, что владельцы компаний-участников сговора – крупные топ-менеджеры регионального и федерального рынка. Владельцем тюменского ООО НПО «Фундаментстройаркос» является Григорий Долгих – 82-летний кандидат технических наук, автор 50 изобретений, почетный строитель и заслуженный гражданин России.

Примечание: по поступившей в редакцию информации, в отношении АО «Конар» арбитражный суд вынес решение о признании штрафа УФАС незаконным. Также суд отменил постановление УФАС о наличии картельного сговора.

Еще один сговор был выявлен среди перевозчиков в Тюмени. Они затягивали процесс заключения контракта по определению нового перевозчика, чтобы заказчик временно заключал контракт с действующим перевозчиком, который также входил в сговор.

Кроме этого, среди подрядчиков по содержанию дорог в Тобольске и Ишима антимонопольщики выявили два картеля, которые они назвали – «Картель родственников». В обоих случаях в закупках участвовали компании, руководители которых были в родственных связях. Например, в Тобольске три фирмы участвовали в торгах, тогда как директорами были отец и два его сына.

Пятое дело, которое попало в поле зрение тюменских антимонопольщиков – закупки в ТюмГУ, связанные с информационными технологиями. Выяснилось, что сотрудники одной из кафедр организовали компании, которые выступали подрядчиками университета. Прокололись они на том, что когда участвовали в закупке отдельно, то начальная цена падала до 90%, а когда выступали конкурентами в конкурсе – цена не опускалась более 1%. Так прошли 7 закупок, общей ценой 12 млн рублей

Всего в 2018 году было рассмотрено 370 заявлений.

Как пояснил заместитель руководителя тюменского УФАС Дмитрий Полухин в 2018 году вынесено 49 постановлений об административной ответственности общей суммой 1 млрд рублей. Но уплатили только 25 млн рублей.

«Основная масса дел, обжалованных в суде, остается в силе, но суд, как правило, снижает сумму штрафов до минимума», - пояснил Дмитрий Полухин.

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