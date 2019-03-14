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Около сотни тюменцев получили травмы из-за гололеда 14 марта

14 марта 2019, 13:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени 14 марта врачи отмечают рост обращений в травмпункт. По данным на 14:00 помощь потребовалась 94 жителям областной столицы.
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Тюмень

Медики отмечают, что это на 25% больше, чем в обычные дни. Большинство пострадавших поскользнулись на улице. Врачи отметили повреждение голеностопных суставов и растяжения у трети пациентов.

Департамент здравоохранения региона рекомендует в подобные дни надевать обувь с широкой подошвой и не торопиться. Утром в Тюмени были отмечены заморозки до – 2 градусов. При этом на протяжении 12 и 13 марта в областной столице преобладала плюсовая температура. В результате образовалась наледь, которая привела к увеличению обращений в травмпункт.

При сильных болях, усиливающуюся при любом движении необходимо вызвать скорую помощь. До приезда врачей нужно обеспечить покой поврежденной конечности.

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#Новости#Гололед#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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