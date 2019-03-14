Около сотни тюменцев получили травмы из-за гололеда 14 марта

Департамент здравоохранения региона рекомендует в подобные дни надевать обувь с широкой подошвой и не торопиться. Утром в Тюмени были отмечены заморозки до – 2 градусов. При этом на протяжении 12 и 13 марта в областной столице преобладала плюсовая температура. В результате образовалась наледь, которая привела к увеличению обращений в травмпункт.