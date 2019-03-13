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В Тюмени орудовал карманник в медицинской маске

13 марта 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
В областной столице задержали мужчину, который промышлял карманными кражами. Он совершал преступления в медицинской маске.
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Тюмень

Чаще всего злоумышленник совершал преступления в торговых центрах и общественном транспорте. Добычей фигуранта, которым оказался ранее судимый 31-летний тюменец, становились смартфоны.

В квартире задержанного был проведен обыск, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли некоторые украденные гаджеты, которые фигурант не успел сбыть. Вырученные с продажи смартфонов деньги он тратил на свои личные нужды.

В настоящее время установлена причастность к 13 эпизодам аналогичных преступлений. По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#Новости#Кражи#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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