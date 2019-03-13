В Тюмени орудовал карманник в медицинской маске

Чаще всего злоумышленник совершал преступления в торговых центрах и общественном транспорте. Добычей фигуранта, которым оказался ранее судимый 31-летний тюменец, становились смартфоны.
В квартире задержанного был проведен обыск, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли некоторые украденные гаджеты, которые фигурант не успел сбыть. Вырученные с продажи смартфонов деньги он тратил на свои личные нужды.
В настоящее время установлена причастность к 13 эпизодам аналогичных преступлений. По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело по статье «Кража».