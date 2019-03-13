В Тобольске увеличилось количество разводов

Об этом рассказала председатель комитета ЗАГС Галина Остякова. Она также пояснила, что чаще всего горожане подают на развод из-за утраты чувства любви и взаимопонимания, измен и проблем с алкоголем.
При этом те, кто подал на развод, чаще всего были осведомлены о том, что в Тобольске, в том числе в ЗАГСе, есть психологические службы. Однако за помощью к ним обратился лишь один опрошенный.
Зачастую на развод подают пары, прожившие вместе менее десяти лет. При этом средний возраст вступающих в брак увеличился.
Увеличение количества разводов беспокоит и главу города Владимира Мазура. По его словам, для нормализации обстановки нужно укреплять и поддерживать институт брака, а также анализировать причины разводов.