Тюменские врачи считают, что среднего возраста у геморроя нет

В хирургическом отделении работают врачи-колопроктологи. По их словам, проблемы с тонусом заднего прохода могут развиваться у пациентов различного возраста, но чаще всего такое нарушение выявляется у людей с патологиями кишечника. Врач-колопроктолог Геннадий Сафин на вопрос журналистов о геморрое, ответил, что страдают им все возрастные группы, у него нет среднего возраста. Был случай, когда в клинику с геморроем попал даже двухмесячный ребенок из-за того, что его мама неправильно кормила.