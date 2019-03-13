nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские врачи считают, что среднего возраста у геморроя нет

13 марта 2019, 12:02
Фото: "Наш город"
Познавательной оказалась экскурсия в Консультативно-диагностический центр «Эндос», организованная областным департаментом здравоохранения. Журналисты узнали, как работают врачи-диагносты, что нового и революционного они предложат тюменцам в ближайшее время.
Сюжет
Тюмень

По словам главного врача клиники Дмитрия Бутова, медицинская помощь в большинстве своем оказывается бесплатно по ОМС и только 10% составляют платные услуги.

После общения с новым главным врачом «Эндоса» журналистов ознакомили с работой кабинетов диагностики. По утверждению врачей клиники, современное оборудование позволяет выявлять многие болезни по профилю учреждения. На постоянной основе развивается специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь: внедряются новые методики, проходит обучение специалистов, закупается оборудование.

Здесь можно проверить органы пищеварения, выявить вирусные гепатиты и заболевания эндокринной системы. В этом спектре услуг, по мнению специалистов департамента здравоохранения, ведущим специализированным учреждением является Консультативно-диагностический центр «Эндос». Также подчеркивается, что это одно из ведущих государственных медицинских учреждений региона.

На базе филиала учреждения функционирует диабетологический центр, где ведется регистр больных диабетом.

В хирургическом отделении работают врачи-колопроктологи. По их словам, проблемы с тонусом заднего прохода могут развиваться у пациентов различного возраста, но чаще всего такое нарушение выявляется у людей с патологиями кишечника. Врач-колопроктолог Геннадий Сафин на вопрос журналистов о геморрое, ответил, что страдают им все возрастные группы, у него нет среднего возраста. Был случай, когда в клинику с геморроем попал даже двухмесячный ребенок из-за того, что его мама неправильно кормила.

Заслуженный врач РФ Геннадий Сафин также посоветовал делать упражнения, которые повышают мышечный тонус и помогают избежать непроизвольного сокращения органа.

Материалы по теме
Ситуация в больнице "Водников": хуже было только при штурме СталинградаИз «Водников» уволился 141 сотрудник, но больница продолжает дежурить по скоройЗа грубые нарушения в больнице "Водников" отчиталась головная организация из Омска
#Новости#Тюменская область#Клиника#Здравоохранение#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25