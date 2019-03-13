Тюменские врачи считают, что среднего возраста у геморроя нет

По словам главного врача клиники Дмитрия Бутова, медицинская помощь в большинстве своем оказывается бесплатно по ОМС и только 10% составляют платные услуги.
После общения с новым главным врачом «Эндоса» журналистов ознакомили с работой кабинетов диагностики. По утверждению врачей клиники, современное оборудование позволяет выявлять многие болезни по профилю учреждения. На постоянной основе развивается специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь: внедряются новые методики, проходит обучение специалистов, закупается оборудование.
Здесь можно проверить органы пищеварения, выявить вирусные гепатиты и заболевания эндокринной системы. В этом спектре услуг, по мнению специалистов департамента здравоохранения, ведущим специализированным учреждением является Консультативно-диагностический центр «Эндос». Также подчеркивается, что это одно из ведущих государственных медицинских учреждений региона.
На базе филиала учреждения функционирует диабетологический центр, где ведется регистр больных диабетом.
В хирургическом отделении работают врачи-колопроктологи. По их словам, проблемы с тонусом заднего прохода могут развиваться у пациентов различного возраста, но чаще всего такое нарушение выявляется у людей с патологиями кишечника. Врач-колопроктолог Геннадий Сафин на вопрос журналистов о геморрое, ответил, что страдают им все возрастные группы, у него нет среднего возраста. Был случай, когда в клинику с геморроем попал даже двухмесячный ребенок из-за того, что его мама неправильно кормила.
Заслуженный врач РФ Геннадий Сафин также посоветовал делать упражнения, которые повышают мышечный тонус и помогают избежать непроизвольного сокращения органа.