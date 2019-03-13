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Тюменские сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с 250 г марихуаны

13 марта 2019, 12:27
Фото: pixabay.com
Инспекторы ДПС задержали жителя Тюменской области с 250 г марихуаны. Наркотики были изъяты около села Боровлянка.

Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования территории обнаружили автомобиль, который оказался в кювете. Инспекторы остановились для оказания помощи пострадавшим. Они обнаружили, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель и пассажир.

В ходе проверки личности водителя и осмотра машины в салоне был обнаружен пакет с неизвестным содержимым. В ходе допроса водитель признался, что там находится марихуана.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце февраля 2019 года сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который вез в салоне машины синтетические наркотики в размере 1 г. Он пояснил, что приобрел их для личного потребления.

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#Новости#Пьяная езда#Наркотики#Александр Мязин#Происшествия
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