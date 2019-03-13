Россия входит в топ-10 стран мира по уровню оказания госуслуг онлайн

Наиболее популярными услугами в электронной форме являются: оплата штрафов, регистрация, подача жалоб, заполнение деклараций.
В среднем житель страны пользуется 9 услугами в электронной форме. Около 47% россиян используют данные возможности раз в неделю, 11% до 1 раза в день. В ТОП-10 стран по уровню активности населения в сфере госуслуг входят ОАЭ, Индия, Аргентина, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия.
Эксперты считают, что за последние 2 года уровень активности россиян в использовании цифровых госуслуг увеличилась на 42%. Подобные показатели зарегистрированы в Австралии и Швеции.
Развитие электронных государственных порталов улучшает сервис госорганов и развивает цифровую экономику в различных странах мира.