Россия входит в топ-10 стран мира по уровню оказания госуслуг онлайн

В среднем житель страны пользуется 9 услугами в электронной форме. Около 47% россиян используют данные возможности раз в неделю, 11% до 1 раза в день. В ТОП-10 стран по уровню активности населения в сфере госуслуг входят ОАЭ, Индия, Аргентина, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия.