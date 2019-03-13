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Россия входит в топ-10 стран мира по уровню оказания госуслуг онлайн

13 марта 2019, 11:47
Фото: Госуслуги РТ
Международные эксперты BCG сообщили, что жители РФ активно пользуются госуслугами через интернет. Более того, Россия входит в топ-10 стран мира по данному показателю.

Наиболее популярными услугами в электронной форме являются: оплата штрафов, регистрация, подача жалоб, заполнение деклараций.

В среднем житель страны пользуется 9 услугами в электронной форме. Около 47% россиян используют данные возможности раз в неделю, 11% до 1 раза в день. В ТОП-10 стран по уровню активности населения в сфере госуслуг входят ОАЭ, Индия, Аргентина, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия.

Эксперты считают, что за последние 2 года уровень активности россиян в использовании цифровых госуслуг увеличилась на 42%. Подобные показатели зарегистрированы в Австралии и Швеции.

Развитие электронных государственных порталов улучшает сервис госорганов и развивает цифровую экономику в различных странах мира.

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#Новости#Госуслуги#Россия#Александр Мязин#Политика
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