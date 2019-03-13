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Приют для животных получит 100 кг корма. Акция помощи животным продлится до 20 марта

13 марта 2019, 12:12
Фото: pixabay.com
Тюменский приют для животных получит около 100 кг корма и необходимых средств для работы организации. Помощь удалось собрать в рамках марафона добрых дел.
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Тюмень

Сообщается, что в акции помощи приюту «Лучший друг» приняли участие сотни человек. Мероприятие было запущено месяц назад. Между тем жители областной столицы могут помочь организации, если принесут необходимые вещи или корм в пункт приема, по адресу: улица Володарского, 47. Отмечается, что денежные пожертвования не принимаются. Ежедневно на приготовление каши для собак уходит 1 мешок крупы.

Для лучшей работы приюта нужны гречка, геркулес, пшено, субпродукты, мясо и сухие корма. Кроме того, здесь готовы принять овощи, к примеру, морковь, свеклу, капусту. Все это можно добавить животным в кашу. Для помощи животным принимаются ошейники, лотки. Все собранные вещи будут переданы в приют 20 марта.

В Тюмени на данный момент действует несколько организаций по уходу за животными, в которых содержатся сотни собак и кошек. Жители областной столицы могут приехать в одно из таких заведений и забрать себе животное. Кошек и собак отдают после заключения договора передачи. Необходимо иметь при себе паспорт или документ удостоверяющий личность.

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#Новости#Приют безнадзорных животных#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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