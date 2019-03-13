Приют для животных получит 100 кг корма. Акция помощи животным продлится до 20 марта

В Тюмени на данный момент действует несколько организаций по уходу за животными, в которых содержатся сотни собак и кошек. Жители областной столицы могут приехать в одно из таких заведений и забрать себе животное. Кошек и собак отдают после заключения договора передачи. Необходимо иметь при себе паспорт или документ удостоверяющий личность.