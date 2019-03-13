Названа официальная причина отставки главного комунальщика Югры

Стала известна официальная причина ухода главы департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егора Ковульчука.
В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что с 15 марта он покидает пост руководителя регионального департамента ЖКК и энергетики - по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион. Исполняющим обязанности ведомства будет назначен Сергей Эрнст.
Ранее стало известно, что Наталья Комарова подписала заявление об увольнении Егора Ковольчука.
В этой должности он работал с 2015 года. До этого был министром радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
В 2017 году губернатор ХМАО Наталья Комарова распорядилась провести проверку в отношении Егора Ковальчука, чтобы выяснить соблюдение чиновником требований законодательства при организации и проведении капремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 в Пыть-Яхе.