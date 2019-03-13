nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названа официальная причина отставки главного комунальщика Югры

13 марта 2019, 07:10
Фото: ЮУрГУ ТВ
Пост директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры покинет Егор Ковальчук. Обязанности главы департамента будет исполнять его заместитель Сергей Эрнст.
Сюжет
Югра

Стала известна официальная причина ухода главы департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егора Ковульчука.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что с 15 марта он покидает пост руководителя регионального департамента ЖКК и энергетики - по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион. Исполняющим обязанности ведомства будет назначен Сергей Эрнст.

Ранее стало известно, что Наталья Комарова подписала заявление об увольнении Егора Ковольчука.

В этой должности он работал с 2015 года. До этого был министром радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

В 2017 году губернатор ХМАО Наталья Комарова распорядилась провести проверку в отношении Егора Ковальчука, чтобы выяснить соблюдение чиновником требований законодательства при организации и проведении капремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 в Пыть-Яхе.

#Новости#Югра#Отставка#ЖКХ#ХМАО - Югра#Эксклюзив#Юрий Норицын#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25