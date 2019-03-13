Названа официальная причина отставки главного комунальщика Югры

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что с 15 марта он покидает пост руководителя регионального департамента ЖКК и энергетики - по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион. Исполняющим обязанности ведомства будет назначен Сергей Эрнст.