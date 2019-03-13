Экс-начальник Ямальской налоговой нашел рабочее место в счетной палате округа

Павел Харченко покинул пост главы ФНС в ноябре 2018 года. Формально по собственному желанию. Но аналитики связывают эту отставку с критикой его работы руководством региона. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил в своем выступлении по итогам 2018 года о давлении налоговиков с помощью проверок на малый и средний бизнес.
Кроме этого некоторые телеграмм-каналы пророчили Павлу Харченко занять место главы ФНС Тюменской области. Но эту должность 5 марта получила Татьяна Чалилова.
Также стоит отметить, что приют в стенах счетной палаты ЯНАО нашли другие бывшие чиновники высокого уровня. Так, аудитором в палате трудится бывший руководитель управления ФАС по Ямалу Олег Печерин и бывший первый замруководителя СУ СКР по ЯНАО Виталий Сенченко.