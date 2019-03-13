Дочка Группы «Дом» судится с тюменским правительством

Примечательно, что «Монолит» подавал иск еще в начале января 2019 года, однако в феврале заседание по делу было отложено на месяц. Суд решил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц администрацию Тюмени и областной департамент земельных отношений и градостроительства.