Дочка Группы «Дом» судится с тюменским правительством

Согласно документам, принадлежащее местному олигарху Михаилу Вольфсону предприятие требует отменить решение, принятое 9 октября прошлого года.
На официальном сайте правительства области опубликовано лишь одно решение департамента имущественных отношений за этим числом: об установлении публичного сервитута на участок около объездной дороги напротив микрорайона Плеханово, рядом с заправкой. Принято оно в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Север».
На этой земле планируют протянуть газопровод до участка, который по информации кадастровой карты предназначен под строительство автомойки. Сервитут будет действовать на протяжении 11 месяцев, до сентября текущего года.
Примечательно, что «Монолит» подавал иск еще в начале января 2019 года, однако в феврале заседание по делу было отложено на месяц. Суд решил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц администрацию Тюмени и областной департамент земельных отношений и градостроительства.
Отметим, что ООО «Монолит» входит в Группу «Дом». За последний отчетный (2017) год предприятие заработало 237,4 млн руб., прибыль составила 46,5 млн руб.