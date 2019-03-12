Utair запустила бюджетный рейс Тюмень — Красноярск. Полеты проходят 5 раз в неделю

Представители перевозчика сообщают, что новый рейс «событие федерального масштаба». В авиакомпании уверены, что короткие сроки между полетами положительно скажется на развитии Тюменской области и Красноярского края.
Вылететь в Красноярск можно во все дни недели, кроме понедельника и четверга. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-500, общая вместимость лайнера – 126 мест. Из Тюмени Utair будет вылетать в 01:30, из Красноярска — в 07:00. Стоимость билета начинается от 3 640 рублей.
Отмечается, что ранее представители правительства ХМАО и Тюменской области отмечали высокую стоимость авиабилетов. Звучали предложения о введении новых рейсов и снижении цен.