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Utair запустила бюджетный рейс Тюмень — Красноярск. Полеты проходят 5 раз в неделю

12 марта 2019, 11:59
Фото: utair.ru
Компания Utair запустила бюджетный авиарейс Тюмень — Красноярск — Тюмень. Отмечается, что лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю.
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Тюмень

Представители перевозчика сообщают, что новый рейс «событие федерального масштаба». В авиакомпании уверены, что короткие сроки между полетами положительно скажется на развитии Тюменской области и Красноярского края.

Вылететь в Красноярск можно во все дни недели, кроме понедельника и четверга. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-500, общая вместимость лайнера – 126 мест. Из Тюмени Utair будет вылетать в 01:30, из Красноярска — в 07:00. Стоимость билета начинается от 3 640 рублей.

Отмечается, что ранее представители правительства ХМАО и Тюменской области отмечали высокую стоимость авиабилетов. Звучали предложения о введении новых рейсов и снижении цен.

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#Новости#Utair#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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