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УК укрепляет фасад здания на улице Профсоюзной, где произошло отслоение кладки

12 марта 2019, 12:59
Фото: pixabay.com
Городской портал администрации Тюмени сообщает, что 11 марта на улице Профсоюзная, 79 произошло частичное отслоение наружной версты кирпичной кладки фасада дома.
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Тюмень

Сообщается, что инцидент произошел из-за ненадлежащего управления жилым фондом ООО «ТЭСК» по ремонту и техническому обслуживанию здания. В частности, есть необходимость проведения строительно-монтажных работ на кровле и в системах водоотведения.

В настоящий момент УК провела монтаж навеса. Место инцидента огорожено. Проводятся мероприятия по ремонту кирпичной кладки многоквартирного дома. В 2019 году в здании будет проведен капремонт инженерных сетей.

Департамент городского хозяйства обращает внимание всех УК Тюмени в необходимости проведения текущего ремонта имущества домов и регламентные работы по выявлению дефектов строительных конструкций.

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