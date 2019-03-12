УК укрепляет фасад здания на улице Профсоюзной, где произошло отслоение кладки

Сообщается, что инцидент произошел из-за ненадлежащего управления жилым фондом ООО «ТЭСК» по ремонту и техническому обслуживанию здания. В частности, есть необходимость проведения строительно-монтажных работ на кровле и в системах водоотведения.
В настоящий момент УК провела монтаж навеса. Место инцидента огорожено. Проводятся мероприятия по ремонту кирпичной кладки многоквартирного дома. В 2019 году в здании будет проведен капремонт инженерных сетей.
Департамент городского хозяйства обращает внимание всех УК Тюмени в необходимости проведения текущего ремонта имущества домов и регламентные работы по выявлению дефектов строительных конструкций.