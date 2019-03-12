Тюменский солдат Павел Авдеев, погибший в Севастополе, найдет покой рядом с родными

Как сообщают в Областном поисковом центре, Павел Павлович родился в 1915 году и был призван Тюменским ГВК. Краснофлотец строевой 9 бригады морской пехоты Черноморского флота числился пропавшим без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г.
Мать погибшего красноармейца Ульяна Авдеева проживала в Онохинском сс. Тюмени.
11 марта представители поисково-информационного центра «Крым-Фронт» обратились в Тюменский областной поисковый центр с просьбой найти родственников бойца.
В тот же день тюменским поисковикам удалось установить связь с племянницей Павла Авдеева – Тамарой Бабенко.
Сейчас поисковый отряд «Севастополь» ведет переговоры с семьей Авдеевых по вопросу места погребения останков павшего война.