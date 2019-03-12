Тюменский солдат Павел Авдеев, погибший в Севастополе, найдет покой рядом с родными

Как сообщают в Областном поисковом центре, Павел Павлович родился в 1915 году и был призван Тюменским ГВК. Краснофлотец строевой 9 бригады морской пехоты Черноморского флота числился пропавшим без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г.