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Тюменский солдат Павел Авдеев, погибший в Севастополе, найдет покой рядом с родными

12 марта 2019, 09:16
Фото: Областной поисковый центр
Останки уроженца Тюменской области, краснофлотца Великой Отечественной войны Павла Авдеева обнаружили в Севастополе, в районе 10 км Балаклавского шоссе.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в Областном поисковом центре, Павел Павлович родился в 1915 году и был призван Тюменским ГВК. Краснофлотец строевой 9 бригады морской пехоты Черноморского флота числился пропавшим без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г.

Мать погибшего красноармейца Ульяна Авдеева проживала в Онохинском сс. Тюмени.

11 марта представители поисково-информационного центра «Крым-Фронт» обратились в Тюменский областной поисковый центр с просьбой найти родственников бойца.

В тот же день тюменским поисковикам удалось установить связь с племянницей Павла Авдеева – Тамарой Бабенко.

Сейчас поисковый отряд «Севастополь» ведет переговоры с семьей Авдеевых по вопросу места погребения останков павшего война.

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