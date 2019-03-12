Тюменская служба судебных приставов закупит 35 тонн бумаги

УФССП по Тюменской области закупит почти 14 тысяч упаковок бумаги. Согласно контракта, поставщик должен поставлять товар тремя партиями ежеквартально по заявке заказчика.
При этом расчет начальной цены контракта показал сумму в 3,5 млн рублей, но согласно внутреннему приказу ведомства, лимит закупки на данную продукцию не может превышать сумму 2,7 млн рублей. Поэтому аукцион проходит, отталкиваясь от этой суммы.
Кроме того «Наш город» подсчитал, сколько будет стоить экологии страны эта закупка.
Так, по данным, приведенным в журнале «Эсквайр», тонна бумаги обходится примерно в две тонны древесины, что примерно равно 17 деревьям. Таким образом, на закупку бумаги только для одного ведомства в Тюмени уйдет 600 деревьев.