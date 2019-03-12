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Тюменская служба судебных приставов закупит 35 тонн бумаги

12 марта 2019, 08:51
Фото: «Наш город»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области объявило электронный аукцион на поставку бумаги. Ведомство решило закупиться по максимуму и готово потратить около 3 млн рублей.

УФССП по Тюменской области закупит почти 14 тысяч упаковок бумаги. Согласно контракта, поставщик должен поставлять товар тремя партиями ежеквартально по заявке заказчика.

При этом расчет начальной цены контракта показал сумму в 3,5 млн рублей, но согласно внутреннему приказу ведомства, лимит закупки на данную продукцию не может превышать сумму 2,7 млн рублей. Поэтому аукцион проходит, отталкиваясь от этой суммы.

Кроме того «Наш город» подсчитал, сколько будет стоить экологии страны эта закупка.

Так, по данным, приведенным в журнале «Эсквайр», тонна бумаги обходится примерно в две тонны древесины, что примерно равно 17 деревьям. Таким образом, на закупку бумаги только для одного ведомства в Тюмени уйдет 600 деревьев.

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#Новости#Закупки#Судебные приставы#Экология#УФССП России по Тюменской области#Эксклюзив#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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