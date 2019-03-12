«Сладкие» деньги. Как обстоят дела в кондитерском бизнесе в России и в Тюмени?

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), в 2018 году каждый житель страны в среднем съел 24,6 кг кондитерских изделий. Так много сладкого россияне никогда не ели. Показатели по сравнению с 2017 годом стали больше на 100 грамм. При этом европейцы, канадцы и американцы съедают в год больше сладостей – в среднем 33-35 кг на человека.
Траты граждан на сладости увеличились. Если в 2017 году потребитель платил около 7,1 тыс. рублей, то уже в следующем году сумма увеличилась до 7,4 тыс. рублей. При этом цена на продукцию подорожала менее, чем на 1%.
По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, 3,9 млн тонн кондитерских изделий было изготовлено в прошлом году.
«Это рост на 3,7% по сравнению с предыдущим 2017 годом. А в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, был рост на 4%. Вообще последние три года [наблюдается] позитивная динамика: на 3-4 процента эта отрасль растёт», - добавил он.
По информации Росстата и ЦИКР, оборот отечественного «сладкого» рынка в прошлом году составил около 1,6 трлн рублей. Большая часть из этой суммы пришлась на сахаристые изделия, к которым относится карамель, мармелад, пастила, халва и многое другое. Шоколад расположился на втором месте. Третьими по объему являются мучные кондитерские изделия длительного хранения.
Председатель совета директоров группы компаний «Славянка» Дмитрий Гусев отмечает, что потребители стали экономить на кондитерских изделий.
«Мы также замечаем серьёзную тенденцию к переходу потребителей на более дешёвые сорта кондитерских изделий, на эконом-сегмент. Нам приходится организовывать большое количество промо-мероприятий, скидок, которые также ведут к сокращению прибыли», - сказал он.
«Славянка» выпускает 125 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Она является одной из немногих компаний с собственным производством какао-продуктов. Таким образом, сокращаются издержки. Но ни один кондитер в стране не застрахован от роста цен на сырьё.
Большая часть ингредиентов для сладостей закупается в иностранной валюте. По словам Гусева, к такой продукции относятся арахис, орехи, какао-бобы.
Россия экспортирует свой шоколад в более чем 60 стран мира, среди которых Беларусь, Казахстан, США, Китай, Чили, Австралия, некоторые государства из Африки. Импортная продукция к нам приходит в основном из Европы. И объем ее растет быстрее, чем экспорт или внутреннее производство.
«Набор продуктов, который сейчас предлагается нашими коллегами из-за рубежа, больше соответствует предпочтениям, которые сегодня формируются в российском обществе. Я думаю, что подстроятся. Если отрасль на 90% независима, понятно, что есть возможность подстраиваться, перестраиваться, изучать свой рынок», - говорит Катырин.
«Наш город» поговорил с представителями кондитерского бизнеса в Тюмени и узнал у них, как обстоят дела в этой сфере в областном центре.
Так, собеседник, занимающийся производством только чизкейков, рассказал, что объемы пока что упали. Он продает свою продукцию не только напрямую горожанам, но и в розницу в кофейни.
«Сейчас все настроено на рекламу и на увеличение объемов. Чизкейк – продукт премиум-класса. Его не так уж трудно делать, но трудно сделать так, чтобы было вкусно», - признается наш собеседник.
По его словам, средняя цена на этот продукт составляет 1,2 тыс. рублей, при этом в сегменте наблюдается высокая конкуренция. Также он отмечает, что колебание иностранной валюты сильно влияет на закуп продуктов.
Описывая портрет своего покупателя, кондитер говорит, что чаще это женщина от 25 до 35 лет. А студенты и люди старше 35 лет покупают чизкейки редко.
«Большинство студентов иногда не могут их себе позволить. Я сейчас обдумываю идею, чтобы изменить эту ситуацию», - добавил кондитер.
Другая наша собеседница рассказывает, что ее кондитерская лавка работает с 2015 года. Первоначально, по ее словам, были проблемы из-за перебоев с поставками продуктов по причине импортозамещения. Но это было недолго.
«Это даже трудностями можно назвать с натяжкой. Вообще можно ли назвать трудностями организацию рабочего процесса? Думаю, что с этим сталкиваются все руководители бизнеса и это его неотъемлемая часть», - уточняет она.
При этом кондитер отметила, что среднестатистического покупателя у нее, как такового, нет.
«Кто-то покупает пироженку на завтрак, кто-то заказывает огромный свадебный торт», - добавила она.
Также собеседник призналась, что стоимость продукции остается на одном уровне на протяжении уже трех лет, а это тяжело в условиях постоянного повышения цен. Кроме того, в последнее время в Тюмени стала заметно выше конкуренция.
«В плане оформления мы постоянно стараемся придумывать что-то новое. Когда появляется какая-то новинка, она всегда привлекает больше внимания, но есть и классика, которая не устаревает. Мы работаем в такой сфере, где у каждого индивидуальные предпочтения, и мы стараемся учесть пожелания каждого», - добавила кондитер.
Руководитель крупнейшей в регионе кондитерской фабрики «Квартет» Игорь Либерман, в подтверждение слов наших собеседников, также говорит, что конкуренция на рынке теперь большая. По словам Либермана, он сам делает ставку на торговлю в фирменных магазинах собственной торговой сети.
Директор отмечает, что в последнее время падает покупательская способность населения вместе с реальными доходами.
«Несмотря на повышение зарплат, реальные доходы падают. На это влияют и рост цент в связи с НДС и другими побочными явлениями, которые у нас в последние месяцы проявились. Поднялись тарифы на электроэнергию, на газ, подорожал бензин, плюс [отражаются] побочные платежи, квазиналоги, которые берутся с торговли. Много факторов», - поясняет Либерман.
Владелец фабрики подчеркнул, что цены на продукцию выросли по сравнению с февралем и мартом прошлого года, а вот доходы в таком скачкообразном темпе не растут, поскольку спрос на продукцию снизился.
Предпочтения тюменцев не меняются, а только сокращается объем покупок. По словам собеседника, хуже всего продаются дешевые конфеты (сбивные, желейные); лучше всего – дорогие (с грецким орехом, миндалем, фундуком, с не перемолотыми натуральными фруктами).
Также Либерман говорит, что спрос на конфеты из чистого шоколада намного ниже из-за его дороговизны.
«Натуральное не может быть дешевым. Сырье очень дорогое. Если это чистое какао-масло, абсолютно натуральный шоколад, то он на порядок дороже. Если сравнить, то коробка конфет с кондитерской глазурью, скажем, 200 рублей стоит, а коробка натуральных конфет из шоколада - 500 рублей. Такого же веса», - объясняет Либерман.