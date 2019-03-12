«Сладкие» деньги. Как обстоят дела в кондитерском бизнесе в России и в Тюмени?

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), в 2018 году каждый житель страны в среднем съел 24,6 кг кондитерских изделий. Так много сладкого россияне никогда не ели. Показатели по сравнению с 2017 годом стали больше на 100 грамм. При этом европейцы, канадцы и американцы съедают в год больше сладостей – в среднем 33-35 кг на человека.