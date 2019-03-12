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Почта России обслуживает до 6 млн человек ежедневно. 14 млн получают посылки по sms

12 марта 2019, 12:20
Фото: pixabay.com
Около 14 млн клиентов ФГУП «Почты России» использовали push и sms для получения посылок.

По мнению главы компании Николая Подгузова, на данный момент в «Почте России» проходит цифровизация работы. Услугами ФГУП пользуются до 6 млн человек ежедневно. Около 60% посылок выдаётся потребителям с помощью информации в sms.

Отмечается, что сервисы доставки активно развиваются. При этом главным конкурентным преимуществом является обширная сеть и растущий уровень работы. В дальнейшем планируется постепенное снижение числа бумажных уведомлений.

В течение пяти следующих лет на цели оптимизации работы будет выделено 40 млрд рублей. Планируется покупка нового ПО для обработки запросов клиентов. 10 млрд будет вложено в реализацию проектов по облачным вычислениям, обработке больших данных. Для этих целей работают около 500 программистов компании.

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#Новости#Почта России#Посылка#Александр Мязин#Экономика
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