Почта России обслуживает до 6 млн человек ежедневно. 14 млн получают посылки по sms

В течение пяти следующих лет на цели оптимизации работы будет выделено 40 млрд рублей. Планируется покупка нового ПО для обработки запросов клиентов. 10 млрд будет вложено в реализацию проектов по облачным вычислениям, обработке больших данных. Для этих целей работают около 500 программистов компании.