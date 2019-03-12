Моор лишил думскую оппозцию возможности критиковать власть

«Я считаю, что это неплохой ход по двум критериям. Первый – собственно профессиональный. Сысоев имеет интересный опыт работы в органах власти двух регионов, Югры и Тюмени, правда, довольно короткий. Он занимался стратегическим развитием территории еще при Сергее Собянине в Тюмени. Затем ушел в представительные органы власти, - напомнил Безделов. - С другой стороны, Сысоев является представителем думской оппозиции. ЛДПР, пусть и не часто, все равно выполняет свою оппозиционную функцию, критикуя действия региональных исполнительных органов власти. В этой связи, он [Моор] лишил оппозицию такого инструмента, как критика власти для повышения рейтинга».