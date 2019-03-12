Моор лишил думскую оппозцию возможности критиковать власть

Политолог Александр Безделов в разговоре с «Нашим городом» отметил, что назначение Сысоева является «интересным политическим ходом» со стороны губернатора Моора.
«Я считаю, что это неплохой ход по двум критериям. Первый – собственно профессиональный. Сысоев имеет интересный опыт работы в органах власти двух регионов, Югры и Тюмени, правда, довольно короткий. Он занимался стратегическим развитием территории еще при Сергее Собянине в Тюмени. Затем ушел в представительные органы власти, - напомнил Безделов. - С другой стороны, Сысоев является представителем думской оппозиции. ЛДПР, пусть и не часто, все равно выполняет свою оппозиционную функцию, критикуя действия региональных исполнительных органов власти. В этой связи, он [Моор] лишил оппозицию такого инструмента, как критика власти для повышения рейтинга».
Политолог добавил, что департаменты, которые теперь будет курировать Сысоев, имеют далеко не последнее значение, что может предоставить ему шанс продемонстрировать свою эффективность как представителя оппозиции.
Безделов предположил, что по сложившейся практике сейчас Владимир Сысоев будет вынужден приостановить свое членство в ЛДПР. Однако вероятность перехода нового замгубернатора в партию власти оценил как крайне низкую.
«Пока нет такой вероятности. Разумеется, свое членство в ЛДПР он приостановит, поскольку это сложившаяся практика. Но я не думаю, что он через какое-то время покинет партию, поскольку как политик опытный, он всегда оставит запасной аэродром. А в ЛДПР у него гораздо больше перспектив, чем в «Единой России», - добавил Безделов.
Напомним, Александр Моор назначил куратора ЛДПР по Тюмени Владимира Сысоева своим замом сегодня, 12 марта. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Twitter пресс-службы руководителя региона. Сысоев будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.