Большая строительная выставка открылась в выставочном зале. Здесь собралось 80 фирм

Мероприятие открылось 12 марта в выставочном зале. Организаторы сообщают, что здесь представлены лучшие образцы строительной техники, машино-механизмы, современные материалы и архитектурные решения для строительства домов.
Подобные мероприятия проходят ежегодно. Компании из Москвы, Беларуси, Челябинска, Тюмени и многих других городов показывают свои достижения в области строительства. Выставка проходит при поддержке регионального правительства и Союза строителей.
В ближайшее время будет проведен круглый стол по снижению нагрузки на бизнес, презентации новейших технологий и снижению себестоимости строительства.