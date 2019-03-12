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Большая строительная выставка открылась в выставочном зале. Здесь собралось 80 фирм

12 марта 2019, 11:41
Фото: expo72.ru
Около 80-ти предприятий и организаций со всей России принимают участие в ХХV специализированной выставке «Строительство и архитектура. Дорожная и строительная техника и технологии».

Мероприятие открылось 12 марта в выставочном зале. Организаторы сообщают, что здесь представлены лучшие образцы строительной техники, машино-механизмы, современные материалы и архитектурные решения для строительства домов.

Подобные мероприятия проходят ежегодно. Компании из Москвы, Беларуси, Челябинска, Тюмени и многих других городов показывают свои достижения в области строительства. Выставка проходит при поддержке регионального правительства и Союза строителей.

В ближайшее время будет проведен круглый стол по снижению нагрузки на бизнес, презентации новейших технологий и снижению себестоимости строительства.

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#Новости#Строительство#Выставка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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