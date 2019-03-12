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Александр Моор объяснил, почему пригласил Сысоева в тюменское правительство

12 марта 2019, 14:32
Фото: Павел Захаров
Губернатор Александр Моор
Глава региона Александр Моор дал эксклюзивный комментарий «Нашему городу» о причинах выбора депутата Госдумы Владимира Сысоева на пост его нового заместителя, курирующего три департамента в правительстве.

Как отметил Александр Моор, среди главных задач, над решением которых поручено работать Владимиру Сысоеву, - координация деятельности проектного офиса по национальным проектам в Тюменской области и реализации нацпроектов в регионе.

Кроме того, Владимир Сысоев будет контролировать вопросы обеспечения стабильности в сфере труда и занятости населения, своевременной выплаты заработной платы, а также процесс цифровизации в Тюменской области.

«Владимир Сысоев хорошо знает регион и федеральную повестку, и его опыт, безусловно, будет полезен правительству области», - сказал Александр Моор.

Напомним, Александр Моор назначил куратора ЛДПР по Тюмени Владимира Сысоева своим замом сегодня, 12 марта. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Twitter пресс-службы руководителя региона. Политический ход губернатора оценили тюменские политологи.

Сам Владимир Сысоев в разговоре с корреспондентом «Нашего города» признался, что не покидает ЛДПР, но собирается соблюдать ограничения и запреты, которые есть у государственного служащего: «Конечно, работа в правительстве, это работа не политическая, поэтому я буду работать в рамках исполнительной власти. Буду стараться сделать все максимально хорошо, чтобы потом не было стыдно за свою работу».

По имеющейся практике Владимир Сысоев должен будет написать заявление о сложении полномочий депутата, его рассмотрят и освободят от депутатской работы со дня поступления на новую работу.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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