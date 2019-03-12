Александр Моор объяснил, почему пригласил Сысоева в тюменское правительство

Как отметил Александр Моор, среди главных задач, над решением которых поручено работать Владимиру Сысоеву, - координация деятельности проектного офиса по национальным проектам в Тюменской области и реализации нацпроектов в регионе.
Кроме того, Владимир Сысоев будет контролировать вопросы обеспечения стабильности в сфере труда и занятости населения, своевременной выплаты заработной платы, а также процесс цифровизации в Тюменской области.
«Владимир Сысоев хорошо знает регион и федеральную повестку, и его опыт, безусловно, будет полезен правительству области», - сказал Александр Моор.
Сам Владимир Сысоев в разговоре с корреспондентом «Нашего города» признался, что не покидает ЛДПР, но собирается соблюдать ограничения и запреты, которые есть у государственного служащего: «Конечно, работа в правительстве, это работа не политическая, поэтому я буду работать в рамках исполнительной власти. Буду стараться сделать все максимально хорошо, чтобы потом не было стыдно за свою работу».
По имеющейся практике Владимир Сысоев должен будет написать заявление о сложении полномочий депутата, его рассмотрят и освободят от депутатской работы со дня поступления на новую работу.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года