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Тюменских медиков обвинили в том, что они уронили пациента с носилок

11 марта 2019, 09:00
Фото: Скриншот с видео
В субботу, 9 марта, в тюменских группах в соцсетях появилось видео, на котором видно, как врачи скорой помощи поднимают пациента на носилки на крыльце ОКБ №2, который ранее упал с них.
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Тюмень

Информацию о произошедшем прокомментировали в департаменте здравоохранения, где заявили, что им «очень жаль, что автор видео, используя понятие гражданской сознательности, выложил в публичный доступ видео, не разобравшись в ситуации».

В департаменте также пояснили, что провели проверку случившегося, в ходе которой было установлено, что медики собирались отвезти пациента в здание больницы на каталке, у которой не раскрылись передние ножки, потому больной частично скатился с нее.

В результате инцидента пациент не получил дополнительных травм. Он также не имеет никаких претензий к медикам скорой и больницы. В настоящее время техническая неисправность каталки устранена.

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#Новости#Скорая помощь#ОКБ №2#Медики#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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