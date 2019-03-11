Тюменских медиков обвинили в том, что они уронили пациента с носилок

Информацию о произошедшем прокомментировали в департаменте здравоохранения, где заявили, что им «очень жаль, что автор видео, используя понятие гражданской сознательности, выложил в публичный доступ видео, не разобравшись в ситуации».
В департаменте также пояснили, что провели проверку случившегося, в ходе которой было установлено, что медики собирались отвезти пациента в здание больницы на каталке, у которой не раскрылись передние ножки, потому больной частично скатился с нее.
В результате инцидента пациент не получил дополнительных травм. Он также не имеет никаких претензий к медикам скорой и больницы. В настоящее время техническая неисправность каталки устранена.