Тюменец тяжело ранил гостя своей знакомой

Из материалов уголовного дела следует, что в одну из больниц города поступил мужчина с тяжкими телесными повреждениями, которые были нанесены потерпевшему ножом. Было начато расследование.
Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со знакомой в квартире, расположенной по улице Парфенова. После застолья хозяйка квартиры попросила приятеля покинуть жилплощадь, мужчина отказался.
Тогда девушка позвонила своему знакомому, когда он приехал между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого фигурант, который был ранее судим, нанес проникающее ранение в грудную клетку потерпевшему.
В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».