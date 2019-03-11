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Тюменец тяжело ранил гостя своей знакомой

11 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени задержали ранее судимого 30-летнего горожанина по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в одну из больниц города поступил мужчина с тяжкими телесными повреждениями, которые были нанесены потерпевшему ножом. Было начато расследование.

Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со знакомой в квартире, расположенной по улице Парфенова. После застолья хозяйка квартиры попросила приятеля покинуть жилплощадь, мужчина отказался.

Тогда девушка позвонила своему знакомому, когда он приехал между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого фигурант, который был ранее судим, нанес проникающее ранение в грудную клетку потерпевшему.

В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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