Дети помогли 38-летнему мужчине, который сломал ногу во время прогулки в Тюмени

Подвыпивший житель областной столицы подвернул ногу во время прогулки. Он не мог встать самостоятельно и ему помогли дети и прохожий, сообщает ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».
Прибывшие на вызов медики диагностировали крепитацию (хруст) костных отломков. Через 10 минут его госпитализировали в отделение травматологии ОКБ №2.
В период с 9 по 10 марта в областной столице была оказана помощь 1618 пациентам. Из них 605 человек госпитализированы. Оперативный отдел проконсультировал 224 тюменца. 60 жителей города были спасены в момент серьезной угрозы жизни и здоровья пострадавших. Экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам.