Дети помогли 38-летнему мужчине, который сломал ногу во время прогулки в Тюмени

В период с 9 по 10 марта в областной столице была оказана помощь 1618 пациентам. Из них 605 человек госпитализированы. Оперативный отдел проконсультировал 224 тюменца. 60 жителей города были спасены в момент серьезной угрозы жизни и здоровья пострадавших. Экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам.