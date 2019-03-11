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Дети помогли 38-летнему мужчине, который сломал ногу во время прогулки в Тюмени

11 марта 2019, 13:05
Фото: pixabay.com
Дети помогли 38-летнему тюменцу, который сломал ногу около дома улице Рационализаторов. Прохожие вызвали скорую помощь, а пострадавшего усадили на лавочку.
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Дети

Подвыпивший житель областной столицы подвернул ногу во время прогулки. Он не мог встать самостоятельно и ему помогли дети и прохожий, сообщает ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Прибывшие на вызов медики диагностировали крепитацию (хруст) костных отломков. Через 10 минут его госпитализировали в отделение травматологии ОКБ №2.

В период с 9 по 10 марта в областной столице была оказана помощь 1618 пациентам. Из них 605 человек госпитализированы. Оперативный отдел проконсультировал 224 тюменца. 60 жителей города были спасены в момент серьезной угрозы жизни и здоровья пострадавших. Экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам.

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#Новости#Скорая помощь#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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