Чемпионка ОИ Носкова об ошибке Гараничева: Либо нет концентрации, либо устал

Что произошло?
До последнего рубежа Гараничев сделал 15 точных выстрелов. Это ему позволило бороться за бронзовую медаль.
На финальной стрельбе он стоял рядом с украинцем Пидручным, французами Фильон-Майе и Гигонна, а также норвежцем Бо. Украинец отстрелялся чисто, Гигонна дважды промахнулся, остальные – по разу; в их число входил и российский биатлонист. Поэтому спортсмены пошли на один штрафной круг. Пробежав его, Гараничев по ошибке пошел на второй.
Он занял четвертое место в рейтинге по скорости. Из-за лишнего штрафного круга Гараничев потерял порядка 30 секунд, что не позволило ему побороться за бронзу.
В итоге Гараничев занял девятое место.
Реакция
Как сказал сам Евгений, он не видел, что габарит прошел и мишень закрылась. По его словам, он был уверен, что промахнулся дважды.
«Говорят, сегодня и в женской гонке был такой же инцидент - одна из участниц пробежала лишний круг. Что радует - самочувствие очень хорошее. Я не в обиде на Эстерсунд, надеюсь, что это место ещё станет для меня счастливым. Бежалось легко, я чувствую, что набрал хорошую форму.. Конечно, это моя невнимательность. Надо было остановиться и посмотреть на установку. Но я был абсолютно уверен, что промахнулся, по моим ощущениям, я даже не сразу убежал. Что поделаешь - буду работать дальше», - сказал Гараничев.
Более резко отреагировал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Он полностью возложил вину за такую ошибку на биатлониста. Хованцев сказал, что последняя мишень долго закрывалась, а Гараничев ушел и не увидел этого.
Другого мнения оказался личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский. Он заявил, что вина лежит не на биатлонисте, а на тренерах. Он объяснил, что в кислородном голодании спортсмены забывают, сколько кругов им бежать, поэтому за это всегда был ответственный человек. Кугаевский отметил, что в этом году такого специалиста в составе нет.
«Неважно, сколько закрывалась установка. Это не проблема спортсмена. Если тренерский штаб не соображает в своей работе, то какие вопросы? Повторюсь, всегда был человек, который контролировал прохождение штрафных кругов спортсменами. Почему в этом году его нет? У Хованцева спросите. Всему своё время, нельзя в 70 лет руководить сборной», - сказал Максим Кугаевский.
Олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете 4х7,5 км 1994 года Луиза Носкова в разговоре с корреспондентом «Нашего города» сказала, что такие случаи происходят со спортсменами, хотя и редко. Она также напомнила, что это не первая оплошность Гараничева в этом году. По мнению Носковой, он мог бы побороться за медаль, если бы не поехал на второй штрафной круг.
«Хотелось бы, чтобы он был более сконцентрированным, но такое, к сожалению, бывает. Мы все люди. Топором уже не вырубишь то, что сделал Евгений. Либо усталость, либо нет концентрации, внимания у спортсмена», - поделилась она своим мнением о причинах случившегося с Гараничевым.
Евгений Гараничев в этом году уже попадал в неприятную историю. В феврале он не вышел на гонку преследования в Солт-Лейк-Сити, потому что опоздал на старт.
Но если в этот раз он и не сумел заполучить бронзу, то не стоит забывать, что он уже сделал это ранее – на Олимпийских играх в Сочи.