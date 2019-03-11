Чемпионка ОИ Носкова об ошибке Гараничева: Либо нет концентрации, либо устал

«Говорят, сегодня и в женской гонке был такой же инцидент - одна из участниц пробежала лишний круг. Что радует - самочувствие очень хорошее. Я не в обиде на Эстерсунд, надеюсь, что это место ещё станет для меня счастливым. Бежалось легко, я чувствую, что набрал хорошую форму.. Конечно, это моя невнимательность. Надо было остановиться и посмотреть на установку. Но я был абсолютно уверен, что промахнулся, по моим ощущениям, я даже не сразу убежал. Что поделаешь - буду работать дальше», - сказал Гараничев.