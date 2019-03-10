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Все растает и снова замерзнет: прогноз погоды в Тюмени на неделю

10 марта 2019, 06:20
Фото: Новости Волгограда
Всю следующую неделю в Тюмени будет идти снег вперемешку с дождем. При этом температура воздуха будет то подниматься выше нулевой отметки, то опускаться ниже.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 11 марта, днем будет тепло, +1...+3 градуса. Весь день будет идти небольшой снег, к вечеру он смешается с дождем.

Тепло будет и во вторник, +3...+4 в течение всего дня. Снег не перестанет идти и во второй день рабочей недели.

В среду тюменцы немного отдохнут от снега, но небо будет пасмурным. Температура воздуха днем - +2...+3 градуса. Ночью до -2.

Начиная с четверга погода будет портиться. 14 марта Тюмень ждет снег, температура воздуха до -4 градусов.

В пятницу вечером, 15 марта, похолодает до -8 градусов. Возможен снег.

Не уйдет холод из областной столицы и в выходные. В субботу -2...-4, снег. В воскресенье температура воздуха -1...-3 градуса, также возможен снег.

#Новости#Погода#Прогнозы#Снегопад#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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