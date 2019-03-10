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Российская Арктика теплеет угрожающими темпами

10 марта 2019, 10:00
Фото: Pixabay
Ученые Института глобального климата и экологии выяснили, что рост среднегодовой температуры в российской Арктике в четыре раза превышает мировые темпы потепления.
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Тюмень

Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет, что в четыре раза выше темпов глобального потепления, цитируют исследования «Новые известия».

Такие темпы потепления опережают среднероссийские почти в полтора раза. По итогам 2018 года температура в Арктической зоне России превысила норму на 2,48 °С.

Особенно заметно потепление в материковой части Арктики - на Аляске, северо-западе Канады и азиатском побережье Северного Ледовитого океана. В результате уникальный животный и растительный мир Арктики и образ жизни ее коренных жителей оказались на грани исчезновения.

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