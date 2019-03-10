Российская Арктика теплеет угрожающими темпами

Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет, что в четыре раза выше темпов глобального потепления, цитируют исследования «Новые известия».
Такие темпы потепления опережают среднероссийские почти в полтора раза. По итогам 2018 года температура в Арктической зоне России превысила норму на 2,48 °С.
Особенно заметно потепление в материковой части Арктики - на Аляске, северо-западе Канады и азиатском побережье Северного Ледовитого океана. В результате уникальный животный и растительный мир Арктики и образ жизни ее коренных жителей оказались на грани исчезновения.