В Москве обокрали полковника МВД Югры. Только очки и кошелёк стоили 190 тыс рублей

По информации журналистов, происшествие зарегистрировано 5 марта около Счетной Палаты. Отмечается, что Четвериков припарковал автомобиль Toyota Land Cruiser и вышел по делам. Злоумышленники разбили стекло машины и украли кошелек Louis Vuitton, всю наличность, дизайнерские очки Lindberg за 120 тыс. рублей, iPad и пистолет. Точная сумма похищенного неизвестна.
Отмечается, что в 2017 году полковник являлся начальником СУ УМВД в Югре. По данным его декларации, он заработал 1,7 млн рублей. Летом 2018 года покинул пост.
«Вот такую мелочь носят простые российские полковники с Югры», - отметил один из пользователей сети. Комментаторы отмечают, что подобные вещи даже для полковника являются роскошью.