В Москве обокрали полковника МВД Югры. Только очки и кошелёк стоили 190 тыс рублей

По информации журналистов, происшествие зарегистрировано 5 марта около Счетной Палаты. Отмечается, что Четвериков припарковал автомобиль Toyota Land Cruiser и вышел по делам. Злоумышленники разбили стекло машины и украли кошелек Louis Vuitton, всю наличность, дизайнерские очки Lindberg за 120 тыс. рублей, iPad и пистолет. Точная сумма похищенного неизвестна.