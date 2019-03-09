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В Москве обокрали полковника МВД Югры. Только очки и кошелёк стоили 190 тыс рублей

9 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
Экс-начальника СУ УМВД Югры полковника Владислава Четверикова обокрали в самом центре Москвы. Сумма ущерба составила более 290 тыс. рублей.

По информации журналистов, происшествие зарегистрировано 5 марта около Счетной Палаты. Отмечается, что Четвериков припарковал автомобиль Toyota Land Cruiser и вышел по делам. Злоумышленники разбили стекло машины и украли кошелек Louis Vuitton, всю наличность, дизайнерские очки Lindberg за 120 тыс. рублей, iPad и пистолет. Точная сумма похищенного неизвестна.

Отмечается, что в 2017 году полковник являлся начальником СУ УМВД в Югре. По данным его декларации, он заработал 1,7 млн рублей. Летом 2018 года покинул пост.

«Вот такую мелочь носят простые российские полковники с Югры», - отметил один из пользователей сети. Комментаторы отмечают, что подобные вещи даже для полковника являются роскошью.

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