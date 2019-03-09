Связанная с «Мосметростроем» компания выплатит 23,6 млн тюменской сети магазинов

По материалам дела, договор был заключен в декабре 2016 года. Товары тюменская сеть поставила, а вот денег от «Тоннельстройкомплекта» не увидела. Товар по накладным был принят ответчиком, что подтверждается подписью и печатью организации.
Суд обязал «Тоннельстройкомплект» выплатить 22 млн долга, неустойку в 234 тыс., расходы по оплате юридических услуг в размере 25 тыс., а также расходы по уплате госпошлины в размере 141 тыс.
АО «ТСК» зарегистрировано в Москве, связано с «Мосметростроем», занимается торговлей металлами и металлическими рудами.
«Строительный двор» - крупная сеть магазинов в 14 городах России, зарегистрирована в Тюмени.