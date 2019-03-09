nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Связанная с «Мосметростроем» компания выплатит 23,6 млн тюменской сети магазинов

9 марта 2019, 06:25
Фото: Фото из группы "Строительного двора" ВКонтакте
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск в размере 23,6 млн рублей крупной тюменской строительной торговой сети «Строительный двор» к АО «Тоннельстройкомплект». Московская компания не исполнила обязательства по договору поставки товаров.
Сюжет
Тюмень

По материалам дела, договор был заключен в декабре 2016 года. Товары тюменская сеть поставила, а вот денег от «Тоннельстройкомплекта» не увидела. Товар по накладным был принят ответчиком, что подтверждается подписью и печатью организации.

Суд обязал «Тоннельстройкомплект» выплатить 22 млн долга, неустойку в 234 тыс., расходы по оплате юридических услуг в размере 25 тыс., а также расходы по уплате госпошлины в размере 141 тыс.

АО «ТСК» зарегистрировано в Москве, связано с «Мосметростроем», занимается торговлей металлами и металлическими рудами.

«Строительный двор» - крупная сеть магазинов в 14 городах России, зарегистрирована в Тюмени.

Материалы по теме
#Новости#Суды#Строительный двор#Метро#Москва#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25