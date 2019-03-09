nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новейшая 3D-стойка используются в операциях тюменскими хирургами

9 марта 2019, 07:29
Фото: МСЧ «Нефтяник»
Тюменские врачи МСЧ «Нефтяник» прооперировали 15 пациентов с использованием хирургической 3D-стойки. Отмечается, что данный инструмент появился в клинике недавно и позволит более тонко выполнять сложные операции.
Сюжет
Тюмень

Новые технологии позволяют врачам видеть объемное изображение органов. Подобная технология стала доступна в РФ пару лет назад. На данный момент в регионе имеется только один подобный инструмент.

3D-камера входит через прокол и отображает на мониторе объемную картину происходящего. Подобные технологии позволяют специалистам рассмотреть органы в мельчайших подробностях и проводить операции с большей точностью. Для полной диагностики хирургу необходимы 3D-очки.

Для пациента минимизируются риски возможных осложнений, сохраняются функции организма и улучшается качество жизни.

Материалы по теме
Тюменские хирурги научились воссоздавать сосуды в мозгу пациента с ишемией
#Новости#Хирургия#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25