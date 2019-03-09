Новейшая 3D-стойка используются в операциях тюменскими хирургами

Новые технологии позволяют врачам видеть объемное изображение органов. Подобная технология стала доступна в РФ пару лет назад. На данный момент в регионе имеется только один подобный инструмент.
3D-камера входит через прокол и отображает на мониторе объемную картину происходящего. Подобные технологии позволяют специалистам рассмотреть органы в мельчайших подробностях и проводить операции с большей точностью. Для полной диагностики хирургу необходимы 3D-очки.
Для пациента минимизируются риски возможных осложнений, сохраняются функции организма и улучшается качество жизни.