Экологическая акция. Тюменцы могут обменять макулатуру на саженцы

На выбор всем желающим представлены - бальзамическая и ель колючая голубая. Их можно будет посадить самостоятельно, или присоединиться к многочисленным участникам мероприятия в массовой посадке деревьев.
В мероприятии могут принять участие юридические лица, горожане, объединения жильцов домов или инициативные группы. Для получения саженца необходимо сдать 50 кг бумаги или картона. Организаторы принимают заявки до 31 марта. В следующем месяце будет сформирован график сбора макулатуры, а до 12 мая все саженцы будут распределены между участниками.
Организаторами выступают объединение «Круговорот» и фирма ТСК Тисман». По всем вопросам можно обратиться по телефону: (3452) 920-700.