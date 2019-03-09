Экологическая акция. Тюменцы могут обменять макулатуру на саженцы

В мероприятии могут принять участие юридические лица, горожане, объединения жильцов домов или инициативные группы. Для получения саженца необходимо сдать 50 кг бумаги или картона. Организаторы принимают заявки до 31 марта. В следующем месяце будет сформирован график сбора макулатуры, а до 12 мая все саженцы будут распределены между участниками.