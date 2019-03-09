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Экологическая акция. Тюменцы могут обменять макулатуру на саженцы

9 марта 2019, 07:13
Фото: pixabay.com
В областной столице с 1 марта стартовала экологическая акция «Круговорот жизни». Тюменцы могут обменять макулатуру на саженцы деревьев.
Сюжет
Тюмень

На выбор всем желающим представлены - бальзамическая и ель колючая голубая. Их можно будет посадить самостоятельно, или присоединиться к многочисленным участникам мероприятия в массовой посадке деревьев.

В мероприятии могут принять участие юридические лица, горожане, объединения жильцов домов или инициативные группы. Для получения саженца необходимо сдать 50 кг бумаги или картона. Организаторы принимают заявки до 31 марта. В следующем месяце будет сформирован график сбора макулатуры, а до 12 мая все саженцы будут распределены между участниками.

Организаторами выступают объединение «Круговорот» и фирма ТСК Тисман». По всем вопросам можно обратиться по телефону: (3452) 920-700.

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#Новости#Экология#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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