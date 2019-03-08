В Ялуторовске пропала 17-летняя Анна Моисеева

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Анне Игоревне, просят связаться с полицией по телефонам 02/112, 793-832, 793-227 (дежурная часть УМВД России по Тюменской области), либо позвонить волонтерам по номеру 8-932-32-39-911. Можно также написать на почту [email protected].