В Ялуторовске пропала 17-летняя Анна Моисеева

Анна Моисеева ушла из дома 6 марта и до сих пор не вернулась. Девушке 17 лет, рост — 155 см, полного телосложения, смуглое лицо, карие глаза и светло-русые прямые волосы.
Девушка была одета в светло-зеленый пуховик, серые брюки и серые ботинки на шнурках. Среди особых примет указана невнятная медленная речь, ялуторовчанка картавит.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Анне Игоревне, просят связаться с полицией по телефонам 02/112, 793-832, 793-227 (дежурная часть УМВД России по Тюменской области), либо позвонить волонтерам по номеру 8-932-32-39-911. Можно также написать на почту [email protected].