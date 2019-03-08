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В Ялуторовске пропала 17-летняя Анна Моисеева

8 марта 2019, 09:28
Фото: Белая Сова - Тюмень
В Ялуторовске ведутся поиски девушки 2002 года рождения. Об этом сообщает поисковое движение «Белая Сова — Тюмень».
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Тюмень

Анна Моисеева ушла из дома 6 марта и до сих пор не вернулась. Девушке 17 лет, рост — 155 см, полного телосложения, смуглое лицо, карие глаза и светло-русые прямые волосы.

Девушка была одета в светло-зеленый пуховик, серые брюки и серые ботинки на шнурках. Среди особых примет указана невнятная медленная речь, ялуторовчанка картавит.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Анне Игоревне, просят связаться с полицией по телефонам 02/112, 793-832, 793-227 (дежурная часть УМВД России по Тюменской области), либо позвонить волонтерам по номеру 8-932-32-39-911. Можно также написать на почту [email protected].

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