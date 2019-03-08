Тюменский застройщик ТДСК лишился 94,7 млн рублей из-за иска банкрота

Стороны произвели зачет взаимных требований, в том числе и суммы 6,3 млн рублей. Другую часть ответчик не заплатил, поэтому 25 апреля 2018 года истец направил ему претензию об уплате 94,7 млн рублей долга в течение 30 дней. Но ТДСК посчитал, что срок выплаты не наступил, так как налоговые проверки ответчика в части взаимоотношений между сторонами продолжаются.