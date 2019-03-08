Тюменский застройщик ТДСК лишился 94,7 млн рублей из-за иска банкрота

1 июля 2011 года истец и ответчик заключили соглашение по застройке жилого микрорайона в Тюмени. Соглашение также предполагало передачу прав «Диамант Плюс» к ТДСК на арендованные земельные участки.
21 октября 2011 года истец и ответчик заключили большое количество договоров субаренды земельных участков, включая договор субаренды земельного участка, по которому истец передал землю ответчику в субаренду.
31 декабря 2015 года стороны заключили соглашение о расторжении этого договора. 1 января следующего года они вновь заключили договор, по которому истец передал ответчику свои права и обязанности арендатора по договору.
За это ТДСК должен был заплатить 101 млн рублей. 6,3 млн рублей до 10 февраля, а оставшуюся сумму – 94,7 млн рублей – в течение месяца с момента вступления в силу акта о результатах проверки правильности уплаты налогов фирмой «Диамант Плюс».
Стороны произвели зачет взаимных требований, в том числе и суммы 6,3 млн рублей. Другую часть ответчик не заплатил, поэтому 25 апреля 2018 года истец направил ему претензию об уплате 94,7 млн рублей долга в течение 30 дней. Но ТДСК посчитал, что срок выплаты не наступил, так как налоговые проверки ответчика в части взаимоотношений между сторонами продолжаются.
Однако суд встал на сторону истца, посчитав, что ответчик должен был выплатить эти деньги. Суд опирался на статьи Гражданского кодекса.
«При этом Суд принимает во внимание, что оплата договора уступки, полностью исполненного со стороны истца, не производится ответчиком на протяжении более трех лет, что безусловно затягивает процесс банкротства истца», – говорится в сообщении.
Также ответчик не представил никаких доказательств проведения в настоящее время в отношении истца налоговых проверок в части его взаимоотношений с ответчиком. Это тоже позволило суду сделать вывод о наступлении срока выплаты оставшегося долга.
Помимо заявленной суммы, ТСДК должен уплатить в пользу бюджета страны госпошлину в размере 200 тыс. рублей.
ТДСК может обжаловать решение в течение месяца.
Судебные разбирательства начались 10 декабря прошлого года, когда суд принял исковое заявление «Диамант Плюс» к ТДСК.
Напомним, что в 2011 году ООО «Диамант Плюс» судилась из-за обмана дольщиков на сумму свыше 279 млн. рублей. В 2008 — 2009 годах общество заключало договоры на покупку квартир в домах, которые строила другая компания.
Следствием было установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Диамант Плюс» осуществляли три участника общества, которые являлись также участниками других ООО и имели опыт ведения совместной деятельности со строительными организациями Тюмени. Именно эти трое руководителей разработали схему хищения денежных средств граждан в конце 2007 года.
У общества «Диамант Плюс» отсутствовали права на доли в объектах ГП -6, ГП-7, ГП-8, ГП-60, ГП-62, ГП-44.1, ГП-44.2 и ГП -57.3 микрорайона Восточный-2. Застройщиком микрорайона является ОАО «Тюменская домостроительная компания». Однако руководители «Диамант Плюс» заключали с тюменцами предварительные договоры о заключении в будущем основных договоров на покупку доли в незавершенных объектах.