Сало, ор и пропаганда: что происходит в программе «60 минут»

По мнению Рощина, телеведущая Скабеева является «Беллатриссой, совершенно безумной ведьмой». Между тем Воландеморт телепропаганды - это, конечно, Соловьев.
Передача «60 минут» действительно инфернальная. Гости передачи имеют одно преимущество - стол для «гостей». Для участников распаковывают колбасу, пироги, блины и даже сало.
Однако поговорить на важные темы социологу особенно не удалось. В частности он отметил в конце программы, что в 2018 году у нас фактически обанкротились крупнейшие банки. Их санировали, но если население и дальше будет брать кредиты, экономика страны может пострадать.
Журналист Павел Пряников отметил, что нам необходимо помнить своих предков, которые сражались в годы ВОВ. «Пока есть память – мы все живы».