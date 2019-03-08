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Сало, ор и пропаганда: что происходит в программе «60 минут»

8 марта 2019, 02:00
Фото: скрин youtube.com
Социолог Алексей Рощин и журналист Павел Пряников описали свои впечатления от участия в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

По мнению Рощина, телеведущая Скабеева является «Беллатриссой, совершенно безумной ведьмой». Между тем Воландеморт телепропаганды - это, конечно, Соловьев.

Передача «60 минут» действительно инфернальная. Гости передачи имеют одно преимущество - стол для «гостей». Для участников распаковывают колбасу, пироги, блины и даже сало.

Однако поговорить на важные темы социологу особенно не удалось. В частности он отметил в конце программы, что в 2018 году у нас фактически обанкротились крупнейшие банки. Их санировали, но если население и дальше будет брать кредиты, экономика страны может пострадать.

Журналист Павел Пряников отметил, что нам необходимо помнить своих предков, которые сражались в годы ВОВ. «Пока есть память – мы все живы».

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#Новости#Пропаганда#ТВ#Александр Мязин#Политика
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