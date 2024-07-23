Пропаганда

Подкормили вражескую пропаганду: тюменский шашлык попал не только в Книгу рекордов

Тюменский шашлык-рекордсмен, а точнее «битва» горожан за порцию ароматного мяса, уже дошла даже до украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.