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В Тюмени закроют два сайта за пропаганду нацистской символики

18 февраля 2015, 12:18
В Тюмени по заявлениям прокуратуры будут закрыты доступы к сайтам, пропагандирующим нацистскую символику и атрибутику.
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Тюмень

Прокуратура Тюменского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила два ресурса, пропагандирующих нацистскую символику и атрибутику, публично оскорбляющих религию и национальность.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ установлена ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Кроме того, Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» запрещает использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

В связи с этим прокуратура Тюменского района обратилась в Калининский районный суд г. Тюмени с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

После вступления решений суда в законную силу сайты будут включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Об этом сообщает прокуратура Тюменского района.

Фото: hobby-land.fo.ru

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