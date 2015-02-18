В Тюмени закроют два сайта за пропаганду нацистской символики

В связи с этим прокуратура Тюменского района обратилась в Калининский районный суд г. Тюмени с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.