В Тюмени закроют два сайта за пропаганду нацистской символики

Прокуратура Тюменского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила два ресурса, пропагандирующих нацистскую символику и атрибутику, публично оскорбляющих религию и национальность.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ установлена ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Кроме того, Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» запрещает использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
В связи с этим прокуратура Тюменского района обратилась в Калининский районный суд г. Тюмени с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
После вступления решений суда в законную силу сайты будут включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Об этом сообщает прокуратура Тюменского района.
Фото: hobby-land.fo.ru