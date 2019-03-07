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В РФ сильнее всего дорожает капуста, огурцы, помидоры, сахар и яйца. Инфляция 5,2%

7 марта 2019, 13:21
Фото: ТАСС
В феврале инфляция в РФ составила 5,2%. По данным Росстата цены на продукты увеличились на 5,5%, на непродовольственные товары - на 4,6%.

Больше всего подорожали помидоры – 16%, огурцы – на 14%, капуста – 8%, лук – 5%. Эксперты отмечают, что в среде непродовольственных товаров на 6% подорожали лекарства. Компьютерная техника, мобильные телефоны, бытовая техника, мебель, и косметика подорожали в пределах 1%.

На 4,5% снизились цены на автомобильный газ.

По данным ЦБ РФ, ускорение инфляции является временным явлением, связанным с повышением НДС. Во втором полугодии 2019 года её темпы начнут снижаться и достигнут 4%. В месячном выражении рост цен в феврале снизился до 0,4% по сравнению с 1% в январе.

В годовом выражении сильнее всего подорожал сахар — на 30,2% и яйца — на 20,5%. Аналитики полагают, что негативное влияние на цены может оказать снижение курса рубля.

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#Новости#ЦБ РФ#Инфляция#Александр Мязин#Экономика
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