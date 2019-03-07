В РФ сильнее всего дорожает капуста, огурцы, помидоры, сахар и яйца. Инфляция 5,2%

По данным ЦБ РФ, ускорение инфляции является временным явлением, связанным с повышением НДС. Во втором полугодии 2019 года её темпы начнут снижаться и достигнут 4%. В месячном выражении рост цен в феврале снизился до 0,4% по сравнению с 1% в январе.