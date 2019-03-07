В РФ сильнее всего дорожает капуста, огурцы, помидоры, сахар и яйца. Инфляция 5,2%

Больше всего подорожали помидоры – 16%, огурцы – на 14%, капуста – 8%, лук – 5%. Эксперты отмечают, что в среде непродовольственных товаров на 6% подорожали лекарства. Компьютерная техника, мобильные телефоны, бытовая техника, мебель, и косметика подорожали в пределах 1%.
На 4,5% снизились цены на автомобильный газ.
По данным ЦБ РФ, ускорение инфляции является временным явлением, связанным с повышением НДС. Во втором полугодии 2019 года её темпы начнут снижаться и достигнут 4%. В месячном выражении рост цен в феврале снизился до 0,4% по сравнению с 1% в январе.
В годовом выражении сильнее всего подорожал сахар — на 30,2% и яйца — на 20,5%. Аналитики полагают, что негативное влияние на цены может оказать снижение курса рубля.